ЦБ Турции сохранил ключевую процентную ставку неизменной

Центральный банк Турции в четверг сохранил ключевую процентную ставку неизменной и сообщил, что при необходимости продолжит ужесточать денежно-кредитную политику.

Как объявил Центробанк, решение было принято на заседании комитета банка по монетарной политике.

Ставка недельного репо осталась на уровне 24 процентов. С начала 2018 года регулятор поднял ставку на 11,25 процентного пункта.

Все 20 экономистов, опрошенных Рейтер, прогнозировали сохранение ставки на прежнем уровне.

«Комитет принял решение придерживаться жесткой монетарной политики, пока прогноз инфляции не продемонстрирует значительного улучшения», — говорится в заявлении ЦБ.

Регулятор сообщил, что будет внимательно отслеживать факторы, влияющие на уровень инфляции и, «если потребуется, осуществит дальнейшее ужесточение монетарной политики».