Беларусь потеряет $10 миллиардов из-за налогового маневра России

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что из-за проведения Россией налогового маневра в нефтяной сфере нарушаются основы Евразийского экономического союза.



«Вы провели налоговый маневр, … мы за три года вашего налогового маневра потеряли почти 3,5 миллиарда долларов, еще до 2024 года, по разным оценкам, мы потеряем до 10,8 миллиарда долларов, то есть ухудшение положения. … Они (таможенные пошлины — ред.) вводятся, только другим путем, разрушается основа нашего союза (ЕАЭС - ред.), в который вы нас звали», — сказал Лукашенко в пятницу в Минске во время встречи с представителями российских СМИ.



«Если бы мы тогда (когда создавался союз — ред.) не получили заверения, если бы не было у нас соглашения, что у нас с каждым годом в Беларуси и России жизнь людей будет улучшаться, а субъекты хозяйствования будут рады развивать свой бизнес, мы бы пошли в этот союз? Да никогда в жизни. Была железная договоренность: равные условия для людей, субъектов хозяйствования, … чтобы развивать эту интеграцию. Сегодня не мытьем, так катаньем это перечеркивается», — продолжил Лукашенко.



По его словам, в результате «появились разговоры, что интеграция проваливается». «Подождите, мы еще с президентом (России — ред.) не встречались, если мы не договоримся, вот здесь будет зиять огромная дыра в нашей интеграции, в ее фундаменте — в финансово-экономических основах нашей интеграции. … Что тогда белорусов удерживает в этой интеграции? Я не говорю о духовном — нас тут никто не разорвет, никакие нефтяные проблемы», — подчеркнул Лукашенко.



В России на 2019-2024 годы намечена реализация так называемого налогового маневра, предусматривающего постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки НДПИ. Дополнительные издержки у Беларуси возникают из-за ожидаемого увеличения цены на нефть из России и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты. В октябре премьер-министр Беларуси Сергей Румас сообщил, что механизм компенсации Минску потерь от реализации в России налогового маневра должен быть определен до конца года.