Турецкая компания построит завод по выработке энергии из отходов хлопка в Казахстане

Турецкая компания Biotrend energy намерена начать строительство завода по выработке электроэнергии из отходов хлопка в Казахстане, сообщается на официальном сайте акимата Туркестанской области.

В соответствии с сообщением, делегация предпринимателей из Турции во главе с председателем правления компании Biotrend energy Муратом Асланом в четверг посетила регион, где они провели встречу с первым заместителем акима Туркестанской области Кайратом Нукеновым.

«Между Туркестанской областью и Турцией есть все возможности для наращивания взаимовыгодного производственного, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. В нашей области создан благоприятный инвестиционный климат, есть соответствующие механизмы стимулирования и развития бизнеса, а также меры поддержки предпринимательства. Кроме того, мы готовы выслушать и поддержать ваши предложения по развитию туризма в нашей области», — цитирует слова Нукенова пресс-служба акима.

По словам турецких инвесторов, с 1 гектара хлопчатника остается около 3 тонн отходов хлопка, из которых можно произвести 30-40 мВт электроэнергии.

Аслан обратился с просьбой оказать необходимую поддержку в части выделения земельных участков и оформления документов, говорится в сообщении.



В свою очередь Нукенов подчеркнул, что инвесторам будет оказана соответствующая поддержка со стороны акимата.