Турция разрешила начать строительные работы на месте блока №2 АЭС «Аккую» — Росатом

Турецкое агентство по атомной энергии (ТАЕК) выдало так называемое ограниченное разрешение на строительство с участием России второго энергоблока АЭС «Аккую», сообщила пресс-служба компании госкорпорации «Росатом» «Русатом-Международная сеть».



«Турецкое агентство по атомной энергии (ТАЕК) выдало компании АО «Аккую Нуклеар», реализующей проект по сооружению первой атомной электростанции в Турции, ограниченное разрешение на строительство второго энергоблока АЭС «Аккую», — говорится в сообщении.



Ограниченное разрешение фактически является предварительным документом, позволяющим начать сооружение объектов будущего энергоблока за исключением реакторной установки. В рамках ограниченного разрешения начнется подготовка котлована, инженерные изыскания и другие работы.