Украинские системы противотанковой защиты «Заслон» испытают в Турции

Украинское государственное хозрасчетное внешнеторговое предприятие «Спецтехноэкспорт», входящее в концерн «Укроборонпрома», совместно с турецкой оборонной компанией Aselsan готовятся провести испытания первой партии систем активной защиты «Заслон-Л».

Как сообщает пресс-служба «Укроборонпрома» со ссылкой на турецкое издание MSI Turkish Defense Review, в случае успешного проведения тестов в Турции компании начнут переговоры о налаживании серийного производства украинских систем на территории заказчика.

Помимо этого, компании «Спецтехноэкспорт» и Roketsan завершают испытания первой партии комплексов тандемной динамической защиты «Дуплет» в Турции.

Использование обеих систем планируется на танках серии М60, используемых вооруженными силами Турции, говорится в сообщении.

«Мы знаем, что Турция имеет собственные разработки в этой сфере, однако наши решения — это готовые к использованию продукты, которые могут быть быстро интегрированы в турецкие танки», — цитирует слова директора «Спецтехноэкспорта» Владислава Бельбаса пресс-служба «Укроборонпрома».