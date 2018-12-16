Иcпoлнитeльный диpeктop HQ Trivia Koлин Kpoлл cкoнчaлcя в вoзpacтe З5 лeт

Один из ocнoвaтeлeй и иcпoлнитeльный диpeктop HQ Trivia и сервиса шестисекундных видеороликов Vine Koлин Kpoлл cкoнчaлcя в вoзpacтe З5 лeт.

Согласно изданию TMZ, полиция нашла Кролла в его манхэттенской квартире в ночь с субботы на воскресенье после того, как его девушка не смогла выйти с ним на связь.

TMZ сообщило, что рядом с телом Кролла находились наркотические средства, однако, полиция еще не определила точную причину смерти.

Сотрудники правоохранительных органов нашли его тело в спальне. Сообщается, что вероятной причиной смерти Кролла является передозировка наркотиками, так как рядом с его телом были найдены следы наркотиков и приспособления для их употребления.

С 2007 по 2009 год Кролл занимал должность технического руководителя компании Yahoo, с 2013 по 2014 год был генеральным директором сервиса Vine, основанным им вместе с Домом Хоффманом и Русланом Юсуповым в 2012 году. В 2015 году он занял должность исполнительного директора HQ Trivia.