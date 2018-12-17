ВМС Турции впервые использовали беспилотники Bayraktar TB2

Пять турецких ударных беспилотный летательных аппаратов Bayraktar TB2 совершили первый полет в воскресенье в рамках службы в Военно-морских силах Турции.
Полет состоялся над аэропортом Чанаккале на западе страны.
ВМС будут использовать беспилотники при операциях по предотвращению нелегальной миграции и незаконной торговли в регионе северного Эгейского моря.
5 турецких беспилотников Bayraktar TB2 совершили первый полет в рамках службы в Военно-морских силах Турцииhttps://t.co/oNRA9IhSGM pic.twitter.com/2XZF7UDdPS— DAILY SABAH на русском (@DailySabahRU) December 17, 2018
БПЛА Bayraktar TB2 активно используются ВС Турции в ходе операций в стране и за рубежом. В рамках борьбы с терроризмом разведывательные беспилотники ведут круглосуточное наблюдение в небе над юго-восточными провинциями Турции. Выявленные цели уничтожаются ударными беспилотниками.
Длительность полета БПЛА составляет 24 часа, грузоподъемность — 100 килограммов. Беспилотник оснащен сенсорами, которые позволяют ему действовать в любое время суток. Максимальная высота полета составляет до восьми километров.
Также за счет использования беспилотников Турция в последние годы стала одной из стран, наиболее эффективно контролирующих воздушное пространство.