ВМС Турции впервые использовали беспилотники Bayraktar TB2

Пять турецких ударных беспилотный летательных аппаратов Bayraktar TB2 совершили первый полет в воскресенье в рамках службы в Военно-морских силах Турции.

Полет состоялся над аэропортом Чанаккале на западе страны.

ВМС будут использовать беспилотники при операциях по предотвращению нелегальной миграции и незаконной торговли в регионе северного Эгейского моря.

5 турецких беспилотников Bayraktar TB2 совершили первый полет в рамках службы в Военно-морских силах Турцииhttps://t.co/oNRA9IhSGM pic.twitter.com/2XZF7UDdPS — DAILY SABAH на русском (@DailySabahRU) December 17, 2018

БПЛА Bayraktar TB2 активно используются ВС Турции в ходе операций в стране и за рубежом. В рамках борьбы с терроризмом разведывательные беспилотники ведут круглосуточное наблюдение в небе над юго-восточными провинциями Турции. Выявленные цели уничтожаются ударными беспилотниками.

Длительность полета БПЛА составляет 24 часа, грузоподъемность — 100 килограммов. Беспилотник оснащен сенсорами, которые позволяют ему действовать в любое время суток. Максимальная высота полета составляет до восьми километров.

Также за счет использования беспилотников Турция в последние годы стала одной из стран, наиболее эффективно контролирующих воздушное пространство.