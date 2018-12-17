МРТ-55 — легкая и скорострельная турецкая штурмовая винтовка

Турецкая штурмовая винтовка МРТ-55, разработанная инженерами оружейного завода при Институте машиностроения и химической промышленности Турции (MKEK) и запущенная в серийное производство в 2017 году, отличается высокой скорострельностью и небольшим весом.

Штурмовая винтовка разработана для Вооруженных сил Турции (TSK) с возможностью применения в любое время суток и при любых погодных условиях.

МРТ-55, скорострельность которой составляет 850 выстрелов в минуту, поступила на вооружение президентской охраны, TSK, Главного управления безопасности и Национальной разведывательной организации (MİT).

Турецкие инженеры разработали две модификации штурмовой винтовки: длинноствольную МРТ-55 и короткоствольную МРТ-55К.

Магазин МРТ-55 изготовлен из композитного материала и рассчитан на 30 патронов, вес штурмовой винтовки составляет 3,1 килограмма, и она совместима с оптическими прицелами любых видов.

Из штурмовой винтовки можно вести автоматический или одиночный огонь. Прицельная дальность стрельбы из МРТ-55 составляет 400 метров, максимальная — 3,6 тысячи метров.

Двусторонний управляющий рычаг предохранителя, позволяющий вести стрельбу как с правой, так и с левой руки, является одной из важных особенностей штурмовой винтовки. Кроме того, МРТ-55 отличают высокая скорострельность и легкий вес, что особенно актуально для пехоты и спецназа.

Штурмовая винтовка успешно прошла 30 испытаний по стандартам НАТО. В августе 2016 года она была сертифицирована министерством национальной обороны.

Директор оружейного завода MKEK Мехмет Оджакчиоглу сообщил агентству «Анадолу», что штурмовая винтовка MPT-55 является целиком отечественной разработкой.

По его словам, турецкие оружейники приступили к реализации проекта в 2015 году, а в 2017 году МРТ-55 была запущена в серийное производство.

«В 2018 году MPT-55 поступила на вооружение президентской охраны, ВС Турции, Главного управления безопасности, Национальной разведывательной организации и других подразделений. На 2019 год поступил заказ на 30-35 тысяч штурмовых винтовок», — сказал Оджакчиоглу.

Директор завода также отметил небольшой вес штурмовой винтовки МРТ-55.

«Наши военнослужащие и полицейские говорят, что небольшой вес оружия облегчает проведение операций», — добавил Оджакчиоглу.