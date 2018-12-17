Товарооборот Турции и Узбекистана составил почти $2 миллиарда за 11 месяцев

Объем товарооборота между Турцией и Узбекистаном составил почти два миллиарда долларов США за январь-ноябрь 2018 года, сообщает в понедельник Госкомитет по статистике Узбекистана.

По данным Госкомстата, Турция продолжает оставаться четвертым торговым партнером Узбекистана с показателем в 1,93 миллиарда долларов — 6,7 процента от общей доли рынка.

В первые 11 месяцев текущего года Узбекистан импортировал из Турции товаров на сумму 1,12 миллиардов долларов.

Внешнеторговый оборот Узбекистана в январе-ноябре вырос на 17,6 процентов до 28,66 миллиардов долларов по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Экспорт Узбекистана за указанный период снизился на 3,2 процента до 11,32 миллиарда долларов, а импорт вырос на 36,8 процента до 17,34 миллиарда долларов.