Туркменистан готовится принять I Каспийский экономический форум

Туркменистан начал подготовку к проведению I Каспийского экономического форума. Об этом сообщает CA-NEWS со ссылкой на главу министерства иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова.

Министр напомнил о документах, подписанных в ходе прошедшего 12 августа в городе Актау (Казахстан) V Саммита глав прикаспийских государств и создающих нормативно-правовую базу по различным направлениям сотрудничества между прибрежными странами, в том числе совместном коммюнике о проведении в Туркменистане VI Каспийского саммита, а в 2019 году — I Каспийского экономического форума.

По его словам, в целях реализации этих инициатив создан оргкомитет.

На первом заседании комитета были рассмотрены организационные вопросы и подготовлен ряд предложений, в том числе о проведении форума в национальной туристической зоне «Аваза» 12 августа 2019 года, когда отмечается День Каспийского моря, сказал Мередов.