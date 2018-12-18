Турция и Филиппины обсуждают поставку вертолетов ATAK

Турция обсуждает контракт на поставку на Филиппины отечественных ударных вертолетов ATAK.

На авиабазе «Вильямор» близ Манилы подписан меморандум о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности между Турцией и Филиппинами. Подписи под документом поставили глава оборонного ведомства Филиппин Дельфин Лорензана и глава Секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

Демир подарил филиппинскому министру обороны макеты вертолета ATAK и корвета MİLGEM, а командующему ВВС Филиппин генерал-лейтенанту Галилео Жерару Кинтанару — макет вертолета ATAK.

На церемонии подписания меморандума присутствовали представители турецкой компании TUSAŞ.

Меморандум предусматривает сотрудничество в сфере оборонной промышленности, в том числе подготовку контрактов по поставкам ударных вертолетов турецкого производства.

Как сообщил агентству «Анадолу» глава Секретариата оборонной промышленности Турции, речь идет об оборонном сотрудничестве на государственном уровне. «Мы не ограничиваемся планами по экспорту военных вертолетов турецкого производства, а готовы рассматривать поставки широкого спектра продукции оборонного назначения, в том числе средних танков, и модернизацию бронетехники», — сказал Демир.

По его словам, на сегодняшний день приоритетом являются поставки вертолетов ATAK, а завтра могут обсуждаться контракты на поставку учебных самолетов, дронов и многоцелевых вертолетов.