Госдеп США одобрил продажу Турции систем ПРО Patriot

Госдеп США утвердил решение о продаже Турции комплексов ЗРК Patriot на сумму 3,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности при Пентагоне.

«Госдеп США утвердил решение о поставках Турции 80 ракет-перехватчиков MIM-104E и 60 ракет PAC-3 для комплексов Patriot», — говорится в сообщении.

Кроме того, Турции поставят радары 4 AN/MQP-65 и другое оборудование.

«Турция будет использовать Patriot для укрепления своего потенциала противоракетной обороны, защиты своей территориальной целостности и сдерживания региональных угроз. Предлагаемая продажа увеличит оборонительные возможности турецких военных для защиты от враждебной агрессии и защиты союзников по НАТО, которые могут проводить обучение и действовать в пределах Турции», — говорится в сообщении ведомства.

О возможном соглашении проинформирован Конгресс США.

Представитель Госдепа США сообщил Агентству Анадолу, что указанная сделка повысит уровень защиты НАТО, укрепив возможности альянса в сфере ПРО.

«Эта сделка также отвечает интересам США. Кроме того, будет сделан важный шаг для укрепления системы противовоздушной обороны Турции. Анкара сможет более эффективно устранять угрозы, исходящие из региона», — сказал собеседник агентства.