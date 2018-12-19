Продажа Турции Patriot не повлияет на поставки С-400 — Песков

Возможная продажа Турции американских систем Patriot не повлияет на российско-турецкий контракт по поставкам зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Проект и контракт по поставке Турции российских ЗРК С-400 находятся в стадии реализации, сказал Песков.

Пресс-секретарь также выразил уверенность в том, что Анкара будет привержена обязательствам по контракту и не раскроет чувствительную техническую информацию третьим лицам.

«Осуществление военно-технического сотрудничества России с другими странами обязательно сопровождается юридическими обязательствами по нераскрытию определенных категорий чувствительной информации, связанной с этим с сотрудничеством. Такие же обязательства есть и у турецкой стороны. Мы не видим никаких оснований не доверять нашим турецким партнерам», — сказал Песков.

Турция долгое время безрезультатно пыталась приобрести американские ЗРК Patriot. Не добившись прогресса в переговорах с Вашингтоном, Анкара решила приобрести у России ЗРК С-400. Эти действия вызвали критику Пентагона.

18 декабря Госдепартамент США одобрил возможность продажи Турции систем 80 Patriot MIM-104E. Для того, чтобы вступить в силу, данное решение должно получить одобрение Конгресса США.