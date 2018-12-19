Турция выиграла дело в ВТО против США из-за повышения пошлин на турецкую сталь

Турция выиграла разбирательство во Всемирной торговой организации (ВТО) по иску к США из-за повышения Вашингтоном таможенных пошлин на турецкую сталь, заявила министр торговли Рухсар Пекджан.



«Турция 18 декабря выиграла разбирательство по иску к США, который был рассмотрен в рамках Механизма урегулирования споров (МРС) в системе ВТО», — цитирует Пекджан Агентство Анадолу.



По ее словам, ВТО была проделана огромная работа в секторе торговли сталью и алюминием.



Президент США Дональд Трамп заявил в августе, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно.

В турецком МИД подвергли резкой критике это решение. «США должны знать, что такого рода санкциями и давлением они ничего не добьются, а всего лишь нанесут ущерб нашим союзническим отношениям, прошедшим через нелегкие испытания.

Решение президента США Дональда Трампа о дополнительных пошлинах на экспорт турецкой стали и алюминия, которое он принял, проигнорировав правила ВТО, несовместимо с серьезной государственной деятельностью», - написал в Twitter представитель МИД Турции Хами Аксой.

Анкара в ответ повысила пошлины на 22 вида американских товаров, в том числе на табак, алкоголь, автомобили, косметические изделия, рис и фрукты, на общую сумму в 533 миллиона долларов.