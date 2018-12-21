В 48 городах Турции построят 143 новых отеля на 20.000 мест

В Турции Союз отельеров (TÜROB) в январе-октябре 2018 года получил лицензии на строительство в 48 городах 143 отелей на 22081 место. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на TÜROB.

По данным союза, несмотря на общее сокращение инвестиций в отельный бизнес в Турции, в Анатолийском регионе в течение года наблюдался значительный рост вложений. При этом самые большие инвестиции были вложены в отельный бизнес Антальи и Стамбула.

В последние два года зафиксирован рост инвестиций в отельный бизнес Трабзона и Вана. В январе-октябре 2018 года в 48 городах Турции было начато строительство 143 отелей на 22.081 место. Стоимость строительства оценивается в 2,337 миллиарда турецких лир.

В 2017 году в 48 провинциях Турции были утверждены проекты на строительство 153 отелей на 28.073 места. Инвестиции в строительство указанных отелей составили 2,564 миллиарда турецких лир.

Наибольшее число новых отелей в Турции пришлось на Анталью — 16 (на 3.628 мест), Стамбул — 15 (2.449), Трабзон —12 (1.253), Муглу — 10 (1.861), Измир — 6 (855).

С начала текущего года зафиксирован рост инвестиций в отельный бизнес в Ване, где будет построено пять отелей на 439 мест.

В числе новых отелей в Турции 78 (на 6.966 мест) – трехзвездочные. Несмотря на то, что число пятизвездочных отелей составляет 15, они лидируют по числу мест — 7.748. Кроме того, вложены инвестиции в строительство 29 четырехзвездочных отелей на 5.773 места, одного двухзвездочного, 15 бутик-отелей, пяти отелей со специальной лицензией.