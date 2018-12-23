2019-й станет очередным годом развития Турции — Эрдоган

2019-й год станет для Турции очередным периодом развития, сказал президент Реджеп Тайип Эрдоган на собрании Совета по внешнеэкономическим связям Турции (DEİK) в Стамбуле.

По словам главы государства, главное для граждан — не впадать в пессимизм и отчаяние, и тогда ни одна сила не сможет помешать процветанию Турции.

Эрдоган отметил, что укреплению позиций Анкары на международной арене способствуют не только успешные дипломатические усилия и активная гуманитарная деятельность за рубежом, но и активное экономическое развитие.

Турецкий лидер напомнил, что если в 2002 году экспорт Турции составлял 36 миллиардов долларов, то к концу 2018 года этот показатель достиг 170 миллиардов долларов.

Глава турецкого государства отметил, что на сегодняшний день строительные компании Турции, входящие в состав DEİK, реализую проекты в десятках стран мира. «К примеру, каждый гость столицы Сенегала, дает высокую оценку зданию международного аэропорта Дакара – самой современной воздушной гавани запада Африки. Высокую оценку заслужили работы турецких подрядчиков и в других точках мира, в частности, в России, Гамбии, Индонезии», — констатировал Эрдоган.

Глава государства также привлек внимание к изменениям в национальное законодательство Турции, в соответствии с которыми 8 582 экспортера получили служебные паспорта, что дает возможность безвизового посещения многих стран мира.