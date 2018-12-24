Первая национальная социальная сеть запущена в Туркменистане

Первая национальная социальная сеть «Биз бярде» (Мы здесь), сокращенно «Би-Би», официально запущена в Туркменистане, сообщил в понедельник местный новостной сайт «Ориент».



При этом на территории государства недоступны социальные сети, популярные за рубежом — Facebook, Twitter, Instagram, «Одноклассники», «ВКонтакте» и другие. Несмотря на это, жители страны пользуются этими сетями с помощью VPN.



Автором первой туркменской социальной сети является частное предприятие — продюсерский центр «Сунгат эсери» (Произведение искусства). Основной профиль деятельности этого центра — продюсирование молодых музыкантов



На сайте отмечается, что еще до официального запуска приложение «Би-Би» входило в топ наиболее популярных в Туркменистане программ на платформе Android в разделе «Социальные». В настоящее время его скачали более 5 тысяч пользователей, а постоянно используют свыше 3 тысяч людей.



Социальная сеть «Би-Би» позволяет обмениваться сообщениями, файлами, создавать публичные сообщения, прикрепляя к ним фото, видео и другие файлы. Также предусмотрены функции для публикации объявлений о купле-продаже, которые увидят не только «друзья» пользователя, но и другие посетители.