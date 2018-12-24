Россия и Азербайджан планируют создание СП по добыче нефти — посол РФ

Россия и Азербайджан планируют создание совместных предприятий по добыче нефти, заявил в понедельник посол России в Азербайджане Михаил Бочарников.



«Россия вложила в экономику Азербайджана 4,2 миллиарда долларов инвестиций в самых различных формах, в том числе в форме совместных предприятий. Хотелось, чтобы наши предприятия сделали акцент на промышленную сферу — для того, чтобы способствовать диверсификации и экономики Азербайджана, в том числе наших экономических связей. Торговля между нашими странами очень важна еще и в том смысле, что основными товарами, которыми мы обмениваемся, являются не сырьевые, не связанные с нефтью и газом, в какой-то степени товары — промышленные», — сказал посол.



По словам дипломата, «это говорит о том, что торговля осуществляется не просто на сырьевом уровне, а на более высоком уровне — переработки».



«Со стороны государства мы будем оказывать поддержку предприятиям, которые, в свою очередь, будут содействовать развитию промышленного производства. Наши планы предусматривают создание совместных предприятий для целей нефтедобычи. Также имеются планы по созданию предприятий по машиностроению в сфере сельского хозяйства. Мы заинтересованы поставлять в Азербайджан продукцию наших предприятий сельхозмашиностроения. Мы готовы также создавать предприятия совместного производства таких машин», — подчеркнул он.



По словам дипломата, этот вопрос обсуждался на заседании межправкомиссии и нашел отражение в итоговом документе. «Комиссия дала соответствующее указание помогать созданию таких предприятий», — резюмировал он.