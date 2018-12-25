Минимальную зарплату в Турции поднимут на 26% в следующем году

В следующем году минимальная заработная плата в Турции поднимется на 26 процентов, сообщила во вторник министра труда, социальных услуг и семьи Зехра Зюмрют Сельчук.

С 1 января 2019 года минимальный размер оплаты труда составит 2.020 турецких лир (381 доллар США).

Решение было принято после четвертого заседания комиссии по минимальной заработной плате, которая состоит из чиновников и экспертов из министерства труда, профсоюзов и союзов работодателей.

По оценкам, около 7 миллионов человек из рабочей силы, которая насчитывает 29,63 миллиона, работают за минимальную заработную плату.