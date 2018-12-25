«Южный газовый коридор» позволит Азербайджана удвоить экспорт газа в Турцию — Алиев

«Южный газовый коридор» позволит Азербайджану увеличить почти в два раза экспорт газа на турецкий рынок, а в перспективе сформирует новую энергетическую карту Евразии, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.



«Южный газовый коридор» позволит нам увеличить почти что в два раза экспорт газа на турецкий рынок, а также же выйти на рынок сопредельных с Турцией стран и дальше в Западную Европу. Это даст нам возможность реализовать наш большой газовый потенциал, принесет миллиарды долларов в казну… Это создает совершенно новую энергетическую карту Евразии», — заявил Алиев в интервью телеканалу «Россия 24».



«Мы будем в большем объеме транспортировать газ на турецкий, а далее на европейский рынок», — добавил он.



В мае в Баку прошла церемония запуска первого этапа проекта «Южный газовый коридор». Таким образом, первый газ с азербайджанского месторождения «Шах-Дениз» уже пошел по первому сегменту «Южного газового коридора» — с расширенного для «Шах-Дениз-2» Сангачальского терминала по расширенному Южнокавказскому газопроводу. Следующим этапом стал ввод в эксплуатацию Трансанатолийского газопровода (TANAP), по которому газ попадет на территорию Турции и дальше в Европу.