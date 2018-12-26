Каждая пятая поездка россиян в дальнее зарубежье в 2018 пришлась на Турцию — АТОР

Более 40 миллионов посетили Турцию в первые 10 месяцев 2018 года

Турция останется главным туристическим направлением для украинцев в 2018 году — TÜROB

Турция стала безусловным лидером в списке направлений для выезжающих за границу россиян в 2018 году, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«По итогам года Турция примет 6 миллионов туристов из РФ, что является рекордом: по факту это будет каждая пятая поездка россиян в дальнее зарубежье. В 2018 году в пользу Турции сыграли низкие цены раннего бронирования: у ряда компаний по раннему бронированию было продано 40–50 процентов всего объема», — заявил АТОР.

По словам исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, выездной турпоток из России по итогам 2018 года вырос только на 8 процентов по сравнению с предыдущим годом, рост оказался ниже показателя, который прогнозировался.

Однако Турция оказалась в списке стран, «которые показали абсолютно прорывную динамику». Прирост российского турпотока в Турцию вырос на 25 процентов по сравнению с прошлым годом.

Согласно предварительному анализу АТОР, в 2019 году Турция сохранит позицию лидера в выездном сегменте.

Представитель АТОР привела данные, согласно которым по итогам 2018 года десятку наиболее продаваемых направлений составили: Турция, Таиланд, Германия, Италия, Испания, Кипр, Греция, Арабские Эмираты, Тунис, Франция и Вьетнам.