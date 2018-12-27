В Турции провели первый тест на испытательной рельсовой базе для боеголовок

Турция в 2017 году увеличила экспорт вооружения на 24 процента

Успешный тест на рельсовой испытательной базе для боеголовок HABRAS прошел в Турции, сообщил в четверг министр промышленности и технологий Мустафа Варанк.

Авиабомба весом в одну тонну превысила скорость звука в 1,5 раза и пробила бетонную цель толщиной один метр, усиленную стальной арматурой, говорится в сообщении Варанка в Twitter.



Варанк назвал испытание, в ходе которого авиабомбу разогнали до скорости 1.850 километров в час, историческим и свидетельствующим о «еще одном важном успехе турецкой оборонной промышленности».



Церемония открытия испытательной базы HABRAS, построенной по инициативе Совета Турции по научно-техническим исследованиям (TÜBİTAK), состоялась 31 октября при участии президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ее предназначение — испытания оружейных систем турецкого производства на этапе разработок, боеприпасов перед запуском в серийное производство, а также тестирование закупленных за рубежом систем вооружения.