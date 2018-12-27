Налог на авиабезопасность в Турции не затронет российских туристов

Введение в Турции налога на авиабезопасность, который с 1 января 2019 года будет взиматься с вылетающих из страны пассажиров, не затронет аэропорты Стамбула, Антальи, Аланьи, Миласа-Бодрума, Анкары и Измира, в которые выполняются международные рейсы из России, следует из циркуляра, изданного главным управлением аэропортов Турции (DHMI).



В документе отмечается, что введение нового налога коснется турецких аэропортов, которые относятся к ведению DHMI.



Согласно документу, заплатить от 1 до 3 евро в зависимости от сезона придется пассажирам, вылетающим международными рейсами из следующих аэропортов: Адана, Газиантеп, Кайсери, Трабзон, Хатай, Эрзурум, Агры, Адыяман, Амасья, Балыкесир, Батман, Бурса, Чанаккале, Денизли, Диярбакыр, Элязыг, Эрзинджан, Ыгдыр, Ыспарта, Кахраманмараш, Карс, Кастамону, Коджаэли, Конья, Малатья, Мардин, Муш, Орду-Гиресун, Самсун, Сиирт, Синоп, Сивас, Шанлыурфа, Текирдаг, Токат, Ушак и Ван.



Аэропорты Стамбула, Антальи, Аланьи, Миласа-Бодрума, Анкары и Измира обслуживаются оператором аэропортов TAV, поэтому нововведение на них не распространяется.