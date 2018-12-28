Британия «украла» у Индии $45 триллионов за период колонизации — экономист

Великобритания вывела из колониальной Индии почти 45 триллионов долларов США с 1765 по 1938 годы, говорится в исследовании известного экономиста Утсы Патнайк, опубликованном издательством Колумбийского университета.

Патнайк, изучив подробные данные о налогах и торговле в Индии в период, когда страна была колонией Британии, пришел к выводу, что управление Индией для Соединенного Королевства не было затратным, как было принято думать ранее.

Британия провернула крупные махинации с помощью системы торговли, считает автор.

В доколониальный период Британия покупала товары, включая текстиль и рис, у индийских производителей и расплачиваясь за них в основном серебром, как и с любой другой страной. Но в 1765 году Ост-Индская компания взяла весь субконтинент под свой контроль и установила монополию на торговлю с Индией.

Ост-Индская компания закупала индийские товары для Британии, расплачиваясь за них частью собранных в Индии налогов. Часть купленного товара употреблялась в королевстве, в то время как остальное реэкспортировалось в другие страны.

Полученную прибыль Британия использовала для оплаты потока импорта из Европы, включая закупку железа, смолы и древесины, необходимых для индустриализации.

В 1858 году монополия Ост-Индская компании прекратилась, и у индийских производителей появилась возможность продавать свой товар за границей напрямую. Однако, выручка от этих покупок опять же направлялась в Британию, так как оплатить товар из Индии можно было только с помощью специальных казначейских билетов — уникальной бумажной валюты, печатавшейся только Британией, — купить которые можно было только в Лондоне за золото или серебро.

Индийцы, в свою очередь, обналичивали билеты в местной колониальной администрации на рупии из собранных с них же налогов.

В результате, несмотря на то, что у Индии было положительное торговое сальдо со всем остальным миром, в национальных расчетах оно было записано как отрицательное, так как реальная прибыль с индийского экспорта направлялась в Британию.

В таком положении Индия была вынуждена брать кредиты у Британии, еще больше укрепляя ее власть.