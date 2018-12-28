Количество посетивших Турцию туристов выросло до 43 миллионов

Турцию в январе-ноябре 2018 года посетило более 37,537 миллиона иностранных туристов, что на 22,25 процента больше, чем в прошлом году.

Количество туристов посетивших Турцию в этом году, в том числе турецких граждан, проживающих за рубежом, с начала года выросло на 21,35 процента — до 43 миллионов.

Анталья в январе-ноябре стала лидером по посещаемости туристами. Туристическую столицу Турции с начала года посетили 12,355 миллиона человек. Второе место по посещаемости занял Стамбул — 12,265 миллиона, третье — Эдирне (3,54 миллиона человек).

В докладе американской аналитической компании STR, подготовленном для Ассоциации отельеров Турции (TÜROB), Турция по итогам 11 месяцев 2018 года лидирует в мире по показателю роста заполняемости отелей.

По данным доклада, в ноябре заполняемость турецких отелей выросла на 1,5 процента по сравнению с ноябрем 2017 года — до 63,7 процента. В январе-ноябре заполняемость турецких отелей выросла в целом на 10,3 процента и составила 66,7 процента.

Также в ноябре в Турции был зафиксирован рост цен в отелях. Средняя стоимость одного номера (Average Daily Rate, ADR) выросла на 13,9 процента и составила 63 евро, средний доход на номер (RevPAR) вырос на 15,6 процента — до 40,1 евро.

В январе-ноябре средняя стоимость одного номера в турецком отеле (Average Daily Rate) выросла на 6,4 процента и составила 70,8 евро, средний доход на номер (RevPAR) вырос на 17,3 процента — до 47,2 евро.

Турция по итогам 11 месяцев по показателю ADR находится на втором месте в мире после России.