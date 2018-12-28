Перевод рейсов в новый аэропорт Стамбула состоится в марте

Перевод всех рейсов в новый аэропорт «Стамбул» состоится 3-го марта 2019 года, сообщило Главное управление государственных аэропортов Турции (DHMI) в пятницу.

Решение связано с техническими вопросами, включая возможные сложные погодные условия, сообщило ведомство, добавив, что переезд перенесен на более благоприятный сезон.

Ранее предполагалось, что переезд, в котором должны быть задействованы около тысячи грузовиков, из аэропорта имени Ататюрка в новый будет проведен 29-30 декабря. Переезд планировалось осуществить в течение 45 часов.

Новый аэропорт Стамбула открылся в октябре текущего года. Общая площадь территории аэропорта составляет 76,5 миллиона квадратных метров.

После завершения всех этапов строительства новый аэропорт Стамбула будет иметь шесть взлетно-посадочных полос и станет крупнейшим в мире, ежегодно обслуживая до 200 миллионов пассажиров. После сдачи в эксплуатацию аэропорт сможет принимать самолеты 250 авиакомпаний мира, которые будут летать по более чем 350 направлениям. Планируется, что ежедневно из аэропорта будут совершать вылеты около двух тысяч самолетов.

Инвестиции в строительство аэропорта составили в целом 10,247 миллиарда евро. Таким образом, строительство аэропорта «Стамбул» стало самым крупным инвестиционным проектом за всю историю Турции. Доходы от эксплуатации аэропорта за первые 25 лет составят 22,152 миллиарда долларов США.