Производители томатов Антальи довольны решением РФ увеличить квоту Турции на поставки

Решение Москвы увеличить вдвое квоту Турции на поставки свежих томатов в Россию и установить ее на уровне 100 тысяч тонн вызвало удовлетворение у производителей и экспортеров томатов Антальи.

Глава совета директоров турецкой Ассоциации экспортеров региона Западного Средиземноморья Хаккы Бахар отметил, что это решение имеет особое значение для производителей и экспортеров Западного Средиземноморья.

Представитель ассоциации подчеркнул, что отношения Турции и России в сферах политики и торговли развиваются с каждым днем.

По его словам, производители и экспортеры томатов в Турции надеются на то, что Россия полностью отменит ограничения на импорт этой продукции.

Бахар напомнил, что на долю Антальи приходится треть производства томатов в Турции.

Большая часть этой продукции идет на экспорт, отметил глава ассоциации.

«В последнее время томаты выращиваются в теплицах, которые устанавливают в высокогорье. Томаты из Антальи доставляются в другие провинции Турции, откуда их экспортируют за рубеж. Одним словом, производство и экспорт томатов занимают важное место в экономике Антальи. Именно поэтому решение России вызвало удовлетворение у производителей и экспортеров региона», — сказал Бахар.

По его словам, производители томатов Антальи ожидают, что Россия в кратчайшие сроки реализует свое решение.

Реализация решения способствует росту экспорта томатов из региона Западного Средиземноморья и Турции в целом в Россию, добавил глава ассоциации.