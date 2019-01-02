Netflix убрал эпизод сериала из-за критики правительства Саудовской Аравии

Хашкаджи и другие журналисты названы «Человеком года» по версии журнала Time

Американский видеосервис Netflix изъял с сегмента своей платформы в Саудовской Аравии эпизод шоу Patriot Act с участием актера и сценариста Хасана Минажа, критикующего Эр-Рияд за убийство журналиста Джамаля Хашкаджи.

В упомянутом выше эпизоде, вызвавшем недовольство властей Саудовской Аравии, Минаж возложил на наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда ответственность за убийство журналиста. Актер также высказался за то, чтобы американские производители высокотехнологичной продукции, прекратили сотрудничество с Эр-Риядом.

В Netflix изданию сообщили, что компания вынуждена пойти на такой шаг, чтобы не нарушать законы Саудовской Аравии.

«Мы твердо поддерживаем свободу искусства и сняли данный эпизод с нашей платформы только в Саудовской Аравии после того, как получили правомочный запрос, выполнив таким образом требования местного законодательства», — заявили в Netflix, заверив, что в США серия без ограничений доступна для просмотра пользователями.

Хашкаджи, критиковавший политику Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства страны в Стамбуле 2 октября. 20 октября саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании дипломатической миссии в результате конфликта. Мировое сообщество решительно осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести прозрачное расследование произошедшего.

Генпрокуратура Саудовской Аравии 15 ноября обнародовала предварительные итоги расследования. По данным ведомства, по делу Хашкаджи был задержан 21 человек, 11 подданным королевства предъявлены обвинения в причастности к убийству, пятерым из них грозит смертная казнь. Как заявляет Эр-Рияд, изначально журналиста намеревались вывезти в Саудовскую Аравию, а не убивать.