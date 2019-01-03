США представили Турции предложение о покупке ЗРК Patriot

Американская администрация представила Турции свое предложение о покупке зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, сообщают источники.

Прибывшая в Анкару делегация США встретилась в четверг с представителями министерства иностранных дел, министерства обороны и Секретариата оборонной промышленности Турции.

Предложение США по Patriot было представлено в ходе этой встречи.

18 декабря стало известно, что американская администрация приняла решение продать Турции Patriot на общую сумму 3,5 миллиарда долларов США.

По словам турецких и российских представителей, возможная покупка Patriot никак не скажется на договоренности Москвы и Анкары о поставках российских систем С-400.

Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года. Как сообщил в декабре 2017 года глава российской госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, стоимость поставки Анкаре систем С-400 составляет 2,5 миллиарда долларов.