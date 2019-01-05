Турецкий экспорт оборонной продукции превысил $2 миллиарда

Турецкий экспорт продукции оборонной и авиационной промышленности в декабре 2018 года вырос на 24,9 процента по сравнению с 2017 годом — до 253,496 миллиона долларов.

Как сообщает Агентство Анадолу со ссылкой на Ассамблею экспортеров Турции (TİM), наибольший показатель турецкого экспорта продукции оборонной и авиационной промышленности в 2018 году пришелся на декабрь.

Турецкий экспорт продукции оборонной и авиационной промышленности в 2018 году в целом вырос на 17 процентов по сравнению с 2017 годом — до 2,035 миллиарда долларов.

Лидером по импорту из Турции продукции оборонной и авиационной промышленности в 2018 году стали США с показателем 726,066 миллиона долларов. США в прошлом году увеличили импорт из Турции указанной продукции на пять процентов по сравнению с 2017 годом.

Второе место заняла Германия с показателем 226,119 миллиона долларов, что на восемь процентов больше, чем в 2017 году.

Турецкий экспорт продукции оборонной и авиационной промышленности в Оман в 2018 году резко вырос по сравнению с 2017 годом. Так, в 2017 году Оман импортировал из Турции указанную продукцию на 13,378 миллиона долларов, а в 2018 году этот показатель вырос на 1046 процентов — до 153,373 миллиона долларов.

Турецкий экспорт указанной продукции в Катар вырос в прошлом году на 241 процент — до 83,455 миллиона долларов, в Нидерланды — на 455 процентов — до 75,582 миллиона долларов.