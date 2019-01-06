Пассажиропоток в аэропортах Турции за год вырос на 8,6% до 210 миллионов человек

Пассажиропоток в аэропортах Турции в 2018 году вырос на 8,6 процентов, превысив 210,1 миллиона человек, сообщил Агентству Анадолу министр транспорта и инфраструктуры Турции Мехмет Джахит Турхан.

Министр привлек внимание к данным Главного управления государственных аэропортов Турции (DHMI) за декабрь 2018 года, согласно которым в последнем месяце 2018 года число рейсов на внутренних авиалиниях Турции составило 62.128.

Число международных авиарейсов составило 40.978, беспосадочных перелетов (overflight) – 38.603.

Таким образом, в декабре суммарный пассажиропоток, включая транзитных пассажиров, составил 13,5 миллиона человек, отметил министр.

За указанный период общий объем грузоперевозок составил 283.360 тонн, на внутренних рейсах – 59.550 тонн, на международных рейсах – до 223.810 тонн, сообщил он.

Вместе с тем общее число авиарейсов в 2018 году на внутренних авиалиниях Турции составило 893.223, на международных линиях – 649.553, беспосадочных перелетов (overflight) – 474.987.