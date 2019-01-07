Теsla начала строительство в Китае первого завода за пределами США

Американская компания Tesla начала в понедельник строительство своего первого в Китае предприятия по сборке электромобилей, которое будет расположено в промышленной зоне Линьган недалеко от Шанхая. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Новый завод станет первым для компании за пределами США, а также первым предприятием в автомобильной промышленности в Китае со стопроцентным иностранным капиталом. Соглашение о строительстве завода было подписано Tesla в июле 2018 года с администрацией района Линьган и корпорацией «Линьган». К 2020 году на нем планируется запустить сборку модели Tesla Model 3.

Согласно документу, американская компания будет самостоятельно инвестировать в строительство предприятия с годовым объемом производства до 500 тысяч автомобилей. Данный проект также предполагает вложение средств не только в производство, но и в разработку, и дальнейшее продвижение продукции на местном рынке. О каких объемах инвестиций идет речь, изначально не уточнялось, однако местные СМИ писали, что данный проект станет одним из крупнейших за всю историю Шанхая с точки зрения иностранных капиталовложений в производственные мощности.

В начале августа агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники в компании сообщило о готовности Tesla вложить в строительство завода 5 миллиардов долларов, а также о возможности привлечения средств в Китае для частичного финансирования проекта.

Договоренность с китайской стороной о приобретении участка под завод была достигнута в октябре прошлого года. Речь идет об участке земли под коммерческое использование площадью 864,8 тысячи кв. метров. Согласно подписанному соглашению, право на его использование Tesla получила на 50 лет.

Шанхай не случайно был выбран местом строительства завода Tesla, поскольку именно этот мегаполис занимает первое место в Китае по внедрению электромобилей — на конец 2017 года в городе было зарегистрировано 165 тысяч таких авто.