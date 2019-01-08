Троя обновила 10-летний рекорд по числу посетителей в 2018 году

Античный город Троя в окрестностях деревни Тевфикие близ турецкого города Чанаккале в 2018 году посетили 531.530 туристов, что является рекордным показателем за последние 10 лет.

Этот античный город, включенный в 1998 году в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, оказался в центре внимания туристов благодаря рекламной кампании, проведенной во всему миру после объявления Турцией 2018 года годом Трои.

Глава регионального управления по культуре и туризму Кемаль Докуз сообщил журналистам, что античный город является одним из самых важных туристических направлений Турции.

«С 2008 года этот античный город в среднем посещало от 300 тысяч до 500 тысяч туристов в год. В 2018 году Трою посетило 531.530 туристов, что является рекордным показателем за последние 10 лет. Кроме того, туристов привлекают руины Ассоса и колонны храма Аполлона Сминтеуса», — сказал Докуз.

Древний город-крепость Троя был основан в Малой Азии на полуострове Троада у побережья Эгейского моря в третьем тысячелетии до н.э. Память о Трое была увековечена Гомером, который воспел Троянскую войну в поэме «Илиада».