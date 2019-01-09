Беларусь, Латвия и Литва планируют развивать гастрономический туризм

Беларусь вместе с Литвой и Латвией будет развивать гастрономические маршруты для туристов, сообщила председатель Белорусского общественного объединения «Отдых в деревне» Валерия Клицунова.

Соответствующий трансграничный проект планируется запустить ориентировочно через месяц, заявила Клицунова.

«Рассчитываем в скором времени запустить очень интересный трансграничный проект. Вместе с Литвой и Латвией будем развивать гастрономические маршруты, проводить гастрономические фестивали и другие мероприятия», — цитирует Клицунову агентство БЕЛТА.

По ее словам, сегодня многие субъекты агроэкотуризма начинают позиционировать себя как гастрономические агроусадьбы. Многие из них предлагают блюда и напитки национальной белорусской кухни по старинным рецептам, приготовленные в печи. Это интересно как самим белорусам, так и иностранным туристам, заметила Клицунова.

Агроусадьбы планируют также развивать сотрудничество с особо охраняемыми природными территориями, заказниками.