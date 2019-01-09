Всемирный банк не ожидает рецессии в Турции

Во Всемирном банке (ВБ) не прогнозируют негативных сценариев развития экономики Турции.

Главный экономист ВБ Франциска Онсорг сообщила агентству «Анадолу», что скорой рецессии в турецкой экономике не предвидится.

По ее словам, сообщения ряда зарубежных СМИ о скорой рецессии в Турции не подтверждаются аналитическими выводами экспертов ВБ.

По мнению главного экономиста, с 2019 года темпы роста экономики Турции будут поэтапно ускорятся.

ВБ обладает обширной базой данных по ситуации в экономике многих стран за последние 30-40 лет, заявила Онсорг.

«Мы проанализировали процессы до и после падения курса национальных валют в ряде стран. После обесценения национальной валюты на 30 и более процентов следует период восстановления экономики. Именно этого мы ожидаем от Турции», — отметила она.

Согласно последнему докладу Всемирного банка, рост экономики Турции в 2019 году составит 1,6 процента, в 2020 — три, в 2021 году — 4,2 процента, сказала Онсорг.

Ранее, в опубликованном во вторник январском докладе «Перспективы мировой экономики» ВБ спрогнозировал, что темпы роста мировой экономики замедлятся до 2,9 процента (ухудшение июньского прогноза на 0,1 процента) из-за сокращения объемов торговли и инвестиций. В этом году документ носит название «Потемневший небосклон».

«Перспективы омрачаются: на фоне сокращения объемов торговли и инвестиций в 2019 году темпы роста мировой экономики замедлятся до 2,9 процента, — сказано в докладе. — Отмечено снижение объемов международной торговли и активности в обрабатывающей промышленности. Сохраняется повышенная напряженность в торговых отношениях, а некоторые крупные страны с формирующейся рыночной экономикой ощутили серьезное давление со стороны финансовых рынков».

Как ожидают в ВБ, в 2020 и 2021 годах темпы роста мировой экономики составят 2,8 процента (ухудшение июньского прогноза на 0,1 процента).

Согласно прогнозам авторов доклада, темпы роста экономики в развитых странах замедлятся в нынешнем году до 2 процента.

«Ожидается, что падение внешнего спроса, повышение стоимости заимствований и сохранение политической неопределенности отрицательно повлияют на прогнозы стран с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся стран. Предполагается, что темпы роста экономики в этой группе стран в 2019 году останутся стабильными — на более низком, чем ожидалось, уровне в 4,2 процента», — говорится в документе.