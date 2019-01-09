Пользователи смартфонов Samsung не могут удалить приложение Facebook

Пользователи некоторых смартфонов Samsung не могут удалить приложение Facebook со своих устройств. Об этом в среду сообщает издание Bloomberg.

На данную проблему пожаловался фотограф Ник Уинке, который приобрел Samsung Galaxy S8 с предустановленным приложением Facebook. По его словам, он не смог удалить приложение, найдя только функцию «остановка работы».

По словам представителя социальной сети, «остановка работы» равносильна удалению программы, то есть приложение перестает собирать данные или отправлять информацию в Facebook. Аналогичное заявление сделали и в Samsung.

Samsung и Facebook заключили договор, по которому приложение соцсети устанавливается на смартфон его производителем, уточнил Bloomberg.

Как сообщается, неудаляемое приложение Facebook установлено не на всех смартфонах Samsung — это зависит от модели и региона, где она была продана.

Facebook оказался в марте этого года в центре громкого скандала после публикации газеты The New York Times о передаче данных соцсети компании Cambridge Analytica. По разным оценкам, речь идет о персональных данных примерно 87 миллионов пользователей. Цукербергу в апреле пришлось выступить на двух слушаниях в Конгрессе США. Предприниматель заверил законодателей, что впредь в соцсети будут бережнее обращаться с личными данными пользователей.