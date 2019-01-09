Польша и Украина планируют совместно разработать новую систему ПВО

Польская компания WB Electronics и украинский государственный концерн «Укроборонпром» планируют совместно разработать новую систему ПВО средней дальности. Об этом сообщил представитель WB Electronics Роман Мушал информационному порталу Defence-Blog.

Речь идет о разработке мобильной ракетной системы класса «земля – воздух» средней дальности на базе ракеты класса «воздух – воздух» украинского производства Р-27. По словам Мушала, уже созданы двигатель, топливо, самонаводящиеся головки. Производство планируется наладить в Польше через три года.

Новая ракетная система будет использоваться для защиты важных строений и объектов от любых нападений с воздуха. Планируется, что эта система ПВО будет иметь систему вертикального пуска, дальность до 30 км для ракеты с инфракрасным наведением (WICHER-ET), 25 км для версии с активным радиолокационным наведением (WICHER-EA) и почти 110 км для пассивной радиолокационной версии (WICHER PEP).

Согласно информации, размещенной на сайте WB Electronics, делегация «Укроборонпрома» и представителей правительства Украины посещала Польшу в середине декабря. Тогда они ознакомились с продукцией польской фирмы и обсудили будущие общие проекты.