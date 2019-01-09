Турция вошла в 10 крупнейших экономик мира к 2030 году

Турция вошла в десятку крупнейших экономик мира к 2030 году, говорится в долгосрочном прогнозе британской финансовой корпорации Standard Chartered Plc.

Компания составила рейтинг основываясь на уверенности, что доля государств в мировом ВВП в итоге будет соответствовать размеру их населения, так как наблюдается постепенное выравнивание ВВП на душу населения между развивающимися и развитыми странами.

Первое место в рейтинге занял Китай, за ним следуют Индия, США, Индонезия, Турция, Бразилия, Египет, Россия, Япония и Германия.

По данным аналитиков, в 2020-е годы хозяйственный рост в Индии составит около 7,8 процента, что позволит стране обойти США и выйти на второе место.

Хозяйственный рост в Китае снизится до 5 процентов, говорится в отчете.

В общей сложности в Азии будет создаваться 35 процентов мирового ВВП, что больше, чем еврозона и США вместе взятые.