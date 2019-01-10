Первая кофейня Starbucks откроется осенью в Риме, недалеко от Ватикана

Знаменитая американская сеть кофеен Starbucks откроет сразу два своих заведения в итальянской столице. Как пишет в четверг газета Corriere della Sera, уже осенью кофейня откроется в непосредственной близости от входа в Ватиканские музеи, а в 2020 году планируется открыть второй столичный Starbucks в центре города — у вокзала Термини или у площади Испании.

До недавнего времени американского Starbucks, представленного в 78 странах мира, не было в Италии. Первая кофейня в прошлом году открылась в центре Милана, и это сопровождалась бурной полемикой по поводу того, насколько американская традиция потребления кофе, совершенно не свойственная Италии, может потеснить традиционные итальянские бары. Кроме того, Starbucks спонсировал высадку пальм и банановых деревьев на Домской площади в Милане, что также подверглось критике, хотя проектировщики отталкивались от запечатленных видов площади на заре ХХ века, когда на север Италии пришла мода на экзотические деревья.

В Риме и других итальянских городах давно существуют рестораны быстрого питания, такие как McDonald's. Их стараются открывать в центре, вблизи туристических мест, и каждый раз это также вызывает волну общественных протестов. Так, в Риме McDonald's есть и недалеко от площади Испании, и у Ватикана. Меню же самого знаменитого «фаст фуда» в Италии претерпело изменения: в него добавили типичные итальянские продукты, такие как сыр «моцарелла» и ветчина «прошютто», а гамбургеры изготавливаются из мяса исключительно итальянского производства.