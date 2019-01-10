Турция не будет покупать Patriot, если США потребуют отказаться от С-400 — Чавушоглу

Турция не пойдет на поводу у США по вопросу о закупке российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом в четверг заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

«У нас есть подписанное соглашение по С-400, и данного нами слова мы не забудем. Мы можем договориться с США о покупке ЗРК Patriot, но если условием будет [отказ от] С-400, то сделки не будет», — сказал Чавушоглу.

Министр отметил, что «сейчас у Турции есть необходимость в получении систем ПВО», поэтому покупка комплексов Patriot не исключается.

«Анкара не пойдет на навязываемые условия. Мы все сказали честно США — у нас была потребность, о которой мы сообщили, но они ее не удовлетворили. Но позиция НАТО в том, что союзники могут самостоятельно закупать желаемые системы ПВО», — отметил Чавушоглу.

8 января стало известно, что делегация США в ближайшие недели посетит Турцию, чтобы передать опасения по поводу сделки по С-400. В свою очередь руководитель Управления оборонной промышленности (УОП) Исмаил Демир отметил, что Анкара готова продолжить переговоры о приобретении ЗРК Patriot, подчеркнув, что покупка С-400 не означает полного удовлетворения потребностей Турции в обеспечении безопасности воздушного пространства.

18 декабря 2018 года стало известно, что американская администрация приняла решение продать Анкаре ЗРК Patriot на общую сумму 3,5 миллиарда долларов США. Продажа Турции комплексов Patriot никак не скажется на договоренности Москвы и Анкары о поставках С-400, заявил 19 декабря журналистам пресс- секретарь президента России Дмитрий Песков.

Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года. Министр национальной обороны Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года. Как сообщил в декабре 2017 года глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, стоимость поставки Анкаре систем С-400 составляет 2,5 миллиарда долларов.