Turkish Аirlines с 11 января начнет выполнять рейсы в Москву из нового аэропорта Стамбула

Турецкая авиакомпания Turkish Аirlines начнет выполнять прямые рейсы в Москву из нового аэропорта Стамбула с 11 января. Об этом сообщило Анатолийское агентство.

По его данным, рейсы по этому маршруту будут выполняться пять дней в неделю. Кроме того, 11 января Turkish Аirlines также начнет выполнять полеты в Эль-Кувейт и турецкий город Кайсери.

В четверг из нового аэропорта Стамбула авиакомпании начали выполнять полеты в Париж, Франкфурт-на-Майне, Мюнхен, Тбилиси и Ашхабад и турецкие города Диярбакыр и Хатай. До этого момента Turkish Аirlines из нового аэропорта летали в шесть турецких городов (Анкара, Газиантеп, Адана, Измир, Трабзон, Анталья), а также в Эрджан (Северный Кипр) и Баку. После начала полетов по новым маршрутам авиакомпания будет выполнять рейсы из новой воздушной гавани по 18 внутренним и международным направлениям.

Новый аэропорт Стамбула находится на черноморском побережье в 35 км от центра города. На первом этапе транспортный хаб, на реализацию проекта которого ушло три года и было выделено 7,2 миллиарда долларов, будет обслуживать до 90 млн пассажиров в год. Однако к окончанию строительства, которое запланировано на 2023 год, площадь аэропорта увеличится до 7,7 гектара, а пропускная способность составит 200 миллионов человек ежегодно. Таким образом, по замыслу турецкого руководства, стамбульская воздушная гавань получит статус крупнейшего аэропорта в мире, который сейчас закреплен за американским Международным аэропортом Хартсфилд — Джексон Атланта.

До открытия нового аэропорта главной воздушной гаванью Стамбула и Турции был аэропорт имени Ататюрка. В планах руководства страны полностью закрыть его, а весь авиапоток перенаправить на новый аэропорт Стамбула и аэропорт имени Сабихи Гекчен.