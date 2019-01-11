Задержанный в Польше гражданин Китая работал в компании Huawei

Задержанный по подозрению в шпионаже польским Агентством внутренней безопасности гражданин Китая являлся сотрудником Huawei. Об этом сообщило в пятницу Польское телевидение.

По его данным, в местном отделении компании был проведен обыск.

Ранее заместитель координатора польских спецслужб в правительстве республики Мачей Вонсик сообщил о задержании граждан Польши и Китая. Один поляк и один китаец задержаны по обвинению в шпионаже. По словам Вонсика, этим делом спецслужбы занимались «давно и очень внимательно».

Как сообщается, оба задержанных обвиняются в сотрудничестве с разведкой КНР. За такие действия в польском праве предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Суд уже постановил применить к подозреваемым меру пресечения в виде временного ареста на срок трех месяцев.

По данным Польского телевидения, задержанный представитель Китая В. Вэйцзин (фамилия по польским законам не называется) являлся директором по вопросам продаж в польском отделении компании Huawei. Поляк Петр Д. до 2011 года занимал высокий пост в Агентстве внутренней безопасности и работал над обеспечением информационной безопасности. Он располагал данными о функционировании Сети правительственной связи, предназначенной для секретной передачи информации первым лицам в государстве.

Как сообщает телеканал, спецслужбы Польши провели обыск в домах обоих подозреваемых, в офисе Huawei, а также телекоммуникационной компании Orange, где работал Петр Д. Польские СМИ также информируют, что подозреваемые в шпионаже не признали свою вину. Заместитель посла КНР в Польше в связи с этим делом посетил МИД республики, попросив дать китайским консульским службам возможность встретиться со своим гражданином.