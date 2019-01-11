BMC Otomotiv построит построит крупное оборонное предприятие в Турции

Один из лидеров турецкого автопрома — компания BMC Otomotiv построит на северо-востоке страны новое предприятие.

Церемония закладки фундамента завода, где будут производится транспортные средства военного назначения, состоится в воскресенье, 13 января в районе Карасу провинции Сакарья.

В мероприятии примут участие президент Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани.

Новое предприятие станет одним из крупнейших инвестиционных проектов оборонной промышленности Турции последних лет.

BMC планирует производить в Сакарье колесные бронированные автомобили, гусеничные бронетранспортеры, лазерное оружие, беспилотные бронированные автомобили и дизельное топливо.