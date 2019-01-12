В Турции ожидают рекордный турпоток из Германии

Ожидается, что Турцию в 2019 году посетит рекордное число туристов из Германии. Об этом сказал министр культуры и туризма Турции Нури Эрсой по итогам встречи с главой Ассоциации турагентств Германии (DRV) Норбертом Фиебигом.

По его словам, количество ранних бронирований уже в начале нынешнего года вдвое превысило обычный показатель этого периода.

Министр сообщил, что встреча с главой DRV была плодотворной.

«Мы обсудили туристический потенциал двух стран и дорожную карту по привлечению немецких туристов в Турцию», — сказал Эрсой.