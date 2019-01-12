Украина получит более 10 ударных беспилотников из Турции — Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что подписал соглашение о закупке для украинской армии 12 турецких ударных бесплотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar TB2.

«Как мы и договаривались с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, подписано соглашение о закупке для украинской армии ударных турецких беспилотников Bayraktar TB2», — написал он в субботу в Facebook.

«Эти новейшие ударные беспилотники оперативно-тактического уровня кроме высокотехнологических характеристик также могут быть доукомплектованы современным высокоточным ракетным вооружением для уничтожения бронетехники, инженерных и фортификационных сооружений, а также морских целей», — добавил Порошенко.

Соглашения подписано между компанией «Укрспецпроэкт», входящей в состав государственного концерна «Укрборонпром», и турецкой компанией Baykar Makina. По словам главы государства, договор является частью мероприятий по расширению военно-технической сотрудничества между Украиной и Турцией.

Bayraktar TB2 — разведывательный беспилотник, разработанный частными турецкими компаниями. Относится к классу тактических средневысотных БПЛА с большой продолжительностью полета. Оснащен турецким программным обеспечением и электроникой, его максимальная взлетная масса составляет 650 кг.