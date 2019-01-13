Компании-подрядчики из Турции в 2018 году реализовали за рубежом 261 проект

Несмотря на политические и экономические проблемы в мире, строительные компании Турции в 2018 году реализовали за рубежом 261 проект на общую сумму 19,4 миллиарда долларов. Об этом Агентству Анадолу сообщила министр торговли Турции Рухсар Пекджан.

По словам министра, турецкие компании-подрядчики в течение многих лет достойно представляют страну за рубежом.

Средняя стоимость проекта в этом секторе составляет 75 миллионов долларов, сообщила Пекджан.

«Большую часть проектов, реализованных компаниями из Турции за рубежом в 2018 году, составили строительство электростанций (на 3 млрд долларов), дорог / туннелей / мостов (2,9 млрд долларов), военных объектов (2,2 млрд долларов), железных дорог (на 1,9 млрд долларов) и аэропортов (1,6 млрд долларов)», — сказала министр.

Пекджан отметила, что турецкие подрядные компании с 1972 года и по сей день реализовали за рубежом проекты на общую сумму 378,9 миллиарда долларов.

«За указанный период турецкие подрядчики реализовали в 123 странах почти 9,6 тысяч проектов. Только с 2002 года по сей день были реализованы проекты на общую сумму 329,1 миллиардов долларов. В 2018 году наибольшее количество проектов турецкие подрядные компании реализовали в России, Саудовской Аравии, Катаре, Судане, Польше, Казахстане, Туркменистане и Алжире», — отметила Пекджан.

Глава ведомства акцентировала внимание на значимости повторного выхода турецкого подрядного сектора на рынки России, Саудовской Аравии, Туркменистана и Катара.

«Повышают ожидания по поводу будущего сектора также тот факт, что турецкий подрядный сектор достиг значительных размеров в Судане и Польше. В прошлом году в ТОП-10 стран, где турецкие компании реализовали наибольшее количество проектов, вошли две европейские страны. Это является показателем того, что помимо традиционных рынков, турецкие подрядчики выходят на новые страны», — сказала Пекджан.