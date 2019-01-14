Таджикистан и Узбекистан в полтора раза увеличили товарооборот

Товарооборот между Узбекистаном и Таджикистаном вырос на 62 процента, сообщает CA-NEWS со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел Узбекистана.

Главы МИД Таджикистана и Узбекистана Сироджиддин Мухриддин и Абдулазиз Камилов обсудили рост товарооборота между двумя странами в ходе встречи в Самарканде.

Переговоры прошли в преддверии первой министерской встречи Диалога «Индия – Центральная Азия» с участием Афганистана.

Стороны подчеркнули, что в Узбекистане и Таджикистане придается особое значение расширению взаимной торговли, которая за 11 месяцев прошлого года выросла на 62 процента по отношению к аналогичному периоду 2017 года.

Мухриддин и Камилов также рассмотрели предложения по дальнейшему увеличению двустороннего товарооборота, обсудили расширение номенклатуры поставок.