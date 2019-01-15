Турция второя в списке стран-инвесторов в экономику Узбекистана

Турция занимает второе место в списке стран-инвесторов в экономику Узбекистана.

По данным Госкомитета по статистике Узбекистана, в 2018 году в стране было создано 364 компании с турецким капиталом.

В целом за год в Узбекистане число новых компаний с иностранных капиталом составило 2385, что на 37 процентов больше, чем в 2017 году.

На первое января 2019 года число компаний с зарубежным капиталом в Узбекистане составило 7560.

Кроме Турции в топ-5 стран по числу новых компаний с зарубежным капиталом в Узбекистане вошли Россия (428), Китай (351), Казахстан (246) и Южная Корея (161).

В список стран-инвесторов в экономику Узбекистана также вошли Афганистан, Индия, Германия, Украина и Азербайджан.

Компании с иностранным капиталом открываются в основном в Ташкенте, Самарканде и Хорезме и задействованы в сферах промышленности, торговли, строительства и производства строительных материалов.