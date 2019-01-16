Продажи объектов недвижимости иностранцам в Турции выросли на 78,4%

Продажи объектов недвижимости иностранцам в Турции в прошлом году выросли на 78,4 процента по сравнению с 2017 годом — до 39.663. Об этом сообщает Институт статистики Турции (TurkStat).

Иностранцы в основном предпочитают приобретать недвижимость в Стамбуле, где ими было куплено 14.270 объектов недвижимости. Далее следуют Анталья — 7.938 объектов недвижимости, Бурса — 2.720 и Анкара — 2.133.

В указанный период основными покупателями недвижимости в Турции из числа иностранцев стали граждане Ирака (8.205 объектов), Ирана (3.652 объекта), Саудовской Аравии (2.718), России (2.297) и Кувейта (2.199 объектов).

В тоже время число проданных в Турции в 2018 году объектов недвижимости в общем сократилось на 2,4 процента по сравнению с 2017 годом — до 1.375.398.

По числу проданной в указанный период недвижимости лидирует Стамбул — 234.055 объектов, или 17 процентов от общего объема продаж. Далее следуют Анкара — 131.161 объект (9,5 процента) и Измир — 75.672 объекта (5,5 процента).