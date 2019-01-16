ЦБ Турции сохранил ключевую процентную ставку неизменной

Центральный банк Турции в среду сохранил ключевую процентную ставку неизменной на уровне 24 процентов.

В заявлении комитет по денежно-кредитной политике центробанка Турции прогнозовал сохранение тенденции улучшения платежного баланса страны.

Регулятор также сообщил, что ужесточит денежно-кредитную политику, если это будет необходимо, и будет внимательно следить за факторами, влияющими на инфляцию.

«Жесткая монетарная политика сохранится до заметного улучшения показателей инфляции», — говорится в заявлении.

Большинство валют развивающихся рынков укрепились к доллару в среду, при этом турецкая лира торговалась в плюсе в преддверии заседания ЦБ страны, в то время как акции коснулись пика шести недель.

Лира выросла на 0,8 процента после подъема до максимума более чем за неделю к доллару.

Рынок акций Турции укрепился на полпроцента при поддержке финансового сектора. Индекс развивающихся рынков MSCI набрал 0,2 процента.

В сентябре прошлого года центробанк страны поднял ключевую процентную ставку с 17,75 процента до 24. В октябре и декабре регулятор оставил ставку неизменной.